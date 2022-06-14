Директор Александрии: Чемпионат Украины должен быть равным для всех

Генеральный директор "Александрии" Иван Кузьменко высказался против проведения матчей УПЛ еврокубковыми представителями Украины заграницей.

"То, что мы будем играть этот чемпионат, является показателем того, что мы живы и несокрушимы. Риск проведения чемпионата в Украине большой. Возможно, я, как и большинство футбольного сообщества, до конца их не осознаем. Тем не менее Украина - это нация победителей. Побеждает тот, кто рискует.

Пять еврокубковых представителей Украины хотят играть свои игры чемпионата Украины заграницей. Я считаю, что такой вариант является не совсем спортивным, так как у этих команд будет конкурентное преимущество в виде возможности приглашать легионеров. Мне кажется, что такой формат больше рассчитан на то, чтобы эти пять команд по итогам нового сезона снова разделили между собой еврокубковые места.

Нам, как амбициозной команде, которая также хочет бороться за наивысшие места, будет сложно конкурировать с соперниками, где в составе есть легионеры. Нужно проводить сезон или полностью заграницей, или в Украине. Чемпионат должен быть равным для всех", - заявил Кузьменко.