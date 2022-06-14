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Йожеф Сабо: Мне стыдно что я мадьяр

Премьер-лига
(6 голосов)

Адекватная реакция на действия Орбана

Йожеф Сабо: Мне стыдно что я мадьяр

Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо в комментарии Sport Arena сказал, что ему стыдно за поведение венгерских властей во время войны Украины с россией.

"Орбан (премьер-министр Венгрии) говорит, что в Буче была инсценировка. Мне звонят журналисты из Будапешта. Я говорю, что у него, может быть, язык очень короткий, чтобы лизать задницу Путину. Такого быть не может. Мне стыдно, что я мадьяр. Мне стыдно.

Не может так быть, чтобы сосед отказывался от нас, чтобы им давали газ дешевле на 100 долларов. А вы подумали, что будет, если мы выиграем войну? И что будет с Россией?", – сказал Сабо.

Напомним, что Йожеф родился в Ужгороде. Его отец был энтическим венгром.

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В статье: Йожеф Сабо Динамо (Киев) война с Россией
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Источник:
tribuna.com

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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
14.06.2022 в 20:03
Йожефу Йожефовичу, Ви - людина. А національність не має ніякого сенсу. А Обран - підхуйловник, він не людина. Ось і все
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