Бешикташ начал переговоры по переходу защитника Шахтера

Центральный защитник "Шахтер" Витао может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

В услугах 22-летнего бразильца заинтересован турецкий "Бешикташ", сообщает A Spor. Согласно данным источника, видеть в команде центрбека хочет лично главный тренер "черных орлов" Валерьен Исмаэль.

Отмечается, что боссы стамбульцев уже начали переговоры с "Шахтером" по поводу возможного трансфера Витао. "Горняки" готовы продать защитника за сумму, близкую к 3 миллионам евро.

Напомним, в настоящее время Витао на правах аренды выступает на родине за "Интернасьонал", однако в начале июля должен будет вернуться в "Шахтер". Его контракт с донецким клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

К слову, ранее СМИ писали о том, что "Интернасьонал" намерен выкупить бразильского футболиста.