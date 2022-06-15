Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бешикташ начал переговоры по переходу защитника Шахтера
Центрбек может перебраться в чемпионат Турции
Фото: ФК Шахтер Донецк
Центральный защитник "Шахтер" Витао может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
В услугах 22-летнего бразильца заинтересован турецкий "Бешикташ", сообщает A Spor. Согласно данным источника, видеть в команде центрбека хочет лично главный тренер "черных орлов" Валерьен Исмаэль.
Отмечается, что боссы стамбульцев уже начали переговоры с "Шахтером" по поводу возможного трансфера Витао. "Горняки" готовы продать защитника за сумму, близкую к 3 миллионам евро.
Напомним, в настоящее время Витао на правах аренды выступает на родине за "Интернасьонал", однако в начале июля должен будет вернуться в "Шахтер". Его контракт с донецким клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
К слову, ранее СМИ писали о том, что "Интернасьонал" намерен выкупить бразильского футболиста.
Популярное сейчас
- На одесском пляже выдавали повестки в военкомат - ФОТО
- Лига наций. Англия - Венгрия 0:4. Ужасный день финалистов Евро
- Болельщики сборной Англии во время гимна Венгрии: Вы расистские ублюдки
- Йожеф Сабо: Мне стыдно что я мадьяр
- Перфоманс дня. В Грузии похоронили путина - ВИДЕО
- И Довбика тоже продаст. Притула - главный украинский волонтер, футбольный фанат и герой мемов