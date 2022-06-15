Срна рассказал, как война повлияла на отношения между Шахтером и Динамо

Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна рассказал, как война россии против Украины повлияла на отношения между "горняками" и киевским "Динамо".

"Мы общаемся. Есть диалог с господином Суркисом, некоторыми футболистами "Динамо", представителями тренерского штаба команды. Все говорим о том, что нужно начинать чемпионат и двигаться дальше. Важно показать всему миру, что футбол в Украине жив.

Война продолжается, но каждый из нас должен сделать все, что в его силах, чтобы помочь стране. Мы играли товарищеские игры. Все, что мы заработали, отдали государству. Доходами с будущих игр мы также будем делиться и помогать", — отметил Срна.