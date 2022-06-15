Защитник Динамо попал в список номинантов на премию Golden Boy-2022

Украинский футболист стал одним из 100 претендентов на получение ежегодной премии Golden Boy, организатором которой является итальянское издание Tuttosport.

Отметим, что в этом списке могут находиться футболисты, которые не старше 21 года и выступают в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов.

Среди них место нашлось для защитника "Динамо" и национальной сборной Украины Ильи Забарного.

Добавим, что Tuttosport изначально объявляет топ-100 кандидатов и ежемесячно сокращает список на 20 претендентов. Проголосовать за лучшего молодого футболиста может каждый желающий, перейдя по ссылке.

Напомним, что в 2021 году обладателем приза Golden Boy стал полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Педри.