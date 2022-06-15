  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Защитник Динамо попал в список номинантов на премию Golden Boy-2022
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Динамо попал в список номинантов на премию Golden Boy-2022

Премьер-лига
(7 голосов)

Украинец претендует на звание лучшего молодого игрока Европы

Защитник Динамо попал в список номинантов на премию Golden Boy-2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский футболист стал одним из 100 претендентов на получение ежегодной премии Golden Boy, организатором которой является итальянское издание Tuttosport.

Отметим, что в этом списке могут находиться футболисты, которые не старше 21 года и выступают в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов.

Среди них место нашлось для защитника "Динамо" и национальной сборной Украины Ильи Забарного.

Добавим, что Tuttosport изначально объявляет топ-100 кандидатов и ежемесячно сокращает список на 20 претендентов. Проголосовать за лучшего молодого футболиста может каждый желающий, перейдя по ссылке.

Напомним, что в 2021 году обладателем приза Golden Boy стал полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Педри.

Читайте такжеДинамо поставило ценник Тоттенхэму за Забарного в 30 млн евро – Источник
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Динамо (Киев) Илья Забарный
Оцените этот материал:
(7 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
royalstas (Вінниця)
15.06.2022 в 15:05
Хто збирається голосувати то Забарний в самому кінці передостанній у списку)
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде