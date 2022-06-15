Красников: Конечно, все хотят играть дома, но сегодня это, увы, нереально

Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников высказал свое мнение о будущем сезоне УПЛ и о возможности проведения чемпионата на территории Украины.

"Это зависит от условий безопасности. Конечно, мы хотим, чтобы чемпионат проходил в Украине. Я думаю УАФ проработает все моменты, связанные с безопасностью проведения матчей. Также мы должны знать, в каких городах будем играть. Пока конкретики нет, этими вопросами занимается рабочая группа.

Самое главное — нужно стартовать. Если чемпионат будет проходить в Украине, то мы покажем, что наша страна живет! Однако сейчас непростое время, и если гарантий безопасности нам не дадут, то придется искать варианты за рубежом. Польша, Турция, да где угодно, лишь бы играть. Мы готовы играть даже через день, но чемпионат нужно проводить и организовывать трансляции для людей. Это очень важно.

Мы поддерживаем вариант проведения чемпионата в Украине, но с гарантиями безопасности. Людьми рисковать никто не будет. Ситуация сложная, но это будет решать не "Металлист". Скорее всего, чемпионат будет проводиться в Киеве и городах Западной Украины.

Конечно, все хотят играть дома. "Шахтер" хочет играть на "Донбасс Арене", "Металлист" - в Харькове, "Ворскла" - в Полтаве, Днепр - на своём стадионе. Но сегодня это, увы, нереально", - заявил Красников.

Вероятнее всего, со следующего сезона "Металлист" будет играть в высшем украинском дивизионе.