Динамо проведет товарищеский матч со швейцарским клубом

Киевское "Динамо" продолжит тенденцию проведения товарищеских поединков в Европе для помощи Украины во время войны с российской агрессией.

Киевляне достигли договоренности с "Ивердон-Спорт" по поводу организации матча за мир. Об это сообщает пресс-служба швейцарского клуба.

Игра запланирована на воскресенье, 26 июня, в 16:00 (по киевскому времени). Поединок состоится на Муниципальном стадионе в городе Ивердон-ле-Бен. Добавим, что "Ивердон-Спорт" выступает во втором по силе дивизионе Швейцарии.

Вырученные средства будут переданы в благотворительный фонд Swiss Solidarity для поддержки украинских беженцев в Швейцарии.