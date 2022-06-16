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Динамо проведет товарищеский матч со швейцарским клубом
Очередной благотворительный поединок
Фото: ФК Динамо
Киевское "Динамо" продолжит тенденцию проведения товарищеских поединков в Европе для помощи Украины во время войны с российской агрессией.
Киевляне достигли договоренности с "Ивердон-Спорт" по поводу организации матча за мир. Об это сообщает пресс-служба швейцарского клуба.
Игра запланирована на воскресенье, 26 июня, в 16:00 (по киевскому времени). Поединок состоится на Муниципальном стадионе в городе Ивердон-ле-Бен. Добавим, что "Ивердон-Спорт" выступает во втором по силе дивизионе Швейцарии.
Вырученные средства будут переданы в благотворительный фонд Swiss Solidarity для поддержки украинских беженцев в Швейцарии.
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