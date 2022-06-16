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Динамо проведет товарищеский матч со швейцарским клубом

Премьер-лига
(1 голосов)

Очередной благотворительный поединок

Динамо проведет товарищеский матч со швейцарским клубом

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Киевское "Динамо" продолжит тенденцию проведения товарищеских поединков в Европе для помощи Украины во время войны с российской агрессией.

Киевляне достигли договоренности с "Ивердон-Спорт" по поводу организации матча за мир. Об это сообщает пресс-служба швейцарского клуба.

Игра запланирована на воскресенье, 26 июня, в 16:00 (по киевскому времени). Поединок состоится на Муниципальном стадионе в городе Ивердон-ле-Бен. Добавим, что "Ивердон-Спорт" выступает во втором по силе дивизионе Швейцарии.

Вырученные средства будут переданы в благотворительный фонд Swiss Solidarity для поддержки украинских беженцев в Швейцарии.

Читайте такжеСМИ: Динамо может проводить матчи ЛЧ в одном из двух польских городов

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
yverdonsport.ch

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Комментарии (2)
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LEVgcUqs (Чернігів)
16.06.2022 в 09:38
Так Попов же в відпустку зібрався.
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alexmoor (Ясинувата - Україна)
16.06.2022 в 09:54
Тиждень відпочине і досить. Відпустки підчас війни?
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