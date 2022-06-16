Еще на шаг ближе. Фулхэм согласовывает последние детали по Соломону

"Фулхэм" стал еще на шаг ближе к подписанию вингера "Шахтера" Манора Соломона. Об этом пишет инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста, "дачники" оформят трансфер 22-летнего израильтянина на постоянной основе. На какой срок будет рассчитан контракт, пока что неизвестно. Представители футболиста обсуждают последние детали соглашения.

Ранее сообщалось, что стороны сошлись на сумме в 7,5 миллиона евро за переход Соломона. Также "горняки" хотели сохранить 15 процентов прав на вингера

В минувшем сезоне УПЛ Манор сыграл за "Шахтер" 16 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 ассист. Он перешел в донецкий клуб в январе 2019 года из "Маккаби Петах-Тиквы" за 6 миллионов евро.