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“Сам разберется, что к чему в Ворскле”. Максимов - о разговоре со Скрипником

Премьер-лига
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У двух специалистов был телефонный разговор

“Сам разберется, что к чему в Ворскле”. Максимов - о разговоре со Скрипником

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Бывший главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов рассказал о недавнем разговоре со своим сменщиком в полтавском клубе Виктором Скрипником.

"Скрипник удачно работал с "Зарей", команда играла в Лиге Европы. После своего назначения в "Ворсклу" он мне звонил – мы поговорили на эту тему. Я ему сказал, что он как опытный тренер сам разберется, что к чему.

От себя добавил, что в Полтаве хорошая база, хорошее руководство и хорошие футболисты. Все в его руках", — сказал Максимов в интервью Fanday.

Кроме того, Юрий Вильевич признался, что пока не может отделаться от чувства недосказанности в футболе и хочет продолжить работать в Украине.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Виктор Скрипник
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Источник:
Fanday

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