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“Сам разберется, что к чему в Ворскле”. Максимов - о разговоре со Скрипником
У двух специалистов был телефонный разговор
Фото: ФК Заря Луганск
Бывший главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов рассказал о недавнем разговоре со своим сменщиком в полтавском клубе Виктором Скрипником.
"Скрипник удачно работал с "Зарей", команда играла в Лиге Европы. После своего назначения в "Ворсклу" он мне звонил – мы поговорили на эту тему. Я ему сказал, что он как опытный тренер сам разберется, что к чему.
От себя добавил, что в Полтаве хорошая база, хорошее руководство и хорошие футболисты. Все в его руках", — сказал Максимов в интервью Fanday.
Кроме того, Юрий Вильевич признался, что пока не может отделаться от чувства недосказанности в футболе и хочет продолжить работать в Украине.
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