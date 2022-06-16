“Сам разберется, что к чему в Ворскле”. Максимов - о разговоре со Скрипником

Бывший главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов рассказал о недавнем разговоре со своим сменщиком в полтавском клубе Виктором Скрипником.

"Скрипник удачно работал с "Зарей", команда играла в Лиге Европы. После своего назначения в "Ворсклу" он мне звонил – мы поговорили на эту тему. Я ему сказал, что он как опытный тренер сам разберется, что к чему.

От себя добавил, что в Полтаве хорошая база, хорошее руководство и хорошие футболисты. Все в его руках", — сказал Максимов в интервью Fanday.