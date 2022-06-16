Шахтер хочет получить за своего игрока больше, чем предлагает Фиорентина

"Фиорентина" намерена заполучить в свои ряды защитника "Шахтера" Додо. "Фиалки" продолжают переговоры с "горняками" касательно трансфера 23-летнего бразильца.

По информации Sky Sport Italia, итальянский клуб готов сделать официальное предложение "Шахтеру" в размере 10-12 миллионов евро. При этом, украинская сторона рассчитывает получить за игрока 15 миллионов евро.

Ожидается, что директор "Шахтера" Дарио Срна в ближайшее время прибудет во Флоренцию, вероятно, в отпуск, но при этом может встретиться с руководством местной "Фиорентины".

Ранее сообщалось, что "горняки" планирует выручить за переход Додо не менее 20 миллионов евро.

Напомним, что Додо присоединился к "Шахтеру" зимой 2018 года. Тогда дончане выложили за игрока 2 миллиона евро. В общей сложности на счету бразильца пять голов и 17 ассистов в 97 матчах.