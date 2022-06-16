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Главный тренер Александрии: У нас не будет легионеров
Юрий Гура - о будущем украинцев и легионеров в клубе
Фото: ФК Александрия
Главный тренер "Александрии" Юрий Гура рассказал о судьбе украинских футболистов и легионеров в клубе.
"У нас не будет легионеров. Сами понимаете, что в стране война. Они боятся сюда приезжать. Футболисты, которые находятся в Украине, будут играть дома. Те, кто хотел пролонгировать контракт, мы их продолжили.
Ну и будем смотреть на новичков", - рассказал наставник "горожан в комментарии Футбол NEWS.
Отметим, что у команды Юрия Гуры уже есть план подготовки: сначала состоится селекционный сбор - с 23 июня до 28 июня, запланирован просмотр потенциальных новичков и два спарринга, а уже с 1 июля обновленный коллектив начнет полноценную подготовку к УПЛ. Базироваться команда будет в Александрии.
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