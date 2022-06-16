Главный тренер Александрии: У нас не будет легионеров

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура рассказал о судьбе украинских футболистов и легионеров в клубе.

"У нас не будет легионеров. Сами понимаете, что в стране война. Они боятся сюда приезжать. Футболисты, которые находятся в Украине, будут играть дома. Те, кто хотел пролонгировать контракт, мы их продолжили.

Ну и будем смотреть на новичков", - рассказал наставник "горожан в комментарии Футбол NEWS.