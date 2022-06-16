  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. СМИ: Цыганковым интересовались ряд клубов из топ-чемпионатов Европы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Цыганковым интересовались ряд клубов из топ-чемпионатов Европы

Премьер-лига
(1 голосов)

Официальных предложений киевляне не получали

СМИ: Цыганковым интересовались ряд клубов из топ-чемпионатов Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков пользуется спросом среди европейских клубов. Об этом сообщает ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

По информации журналиста, речь идет о "Хоффенхайме", "Аталанте", "Монако" и "Лион". Однако ни одна из этих команд не делала официального предложения по трансферу 24-летнего украинца.

Сам футболист сборной Украины был не очень поощрен, чтобы уйти в один из этих клубов. Вингер предпочитает играть в Англии.

Текущее соглашение Виктора с "бело-синими" действует до 2023 года. В свою очередь, аналитический портал Transfermarkt оценивает Цыганкова в 25 млн евро.

Напомним, недавно украинец начал работать с агентской компанией SEG, которой владеет брат Пепа Гвардиолы – Пере Гвардиола. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Цыганков может перейти в "Ливерпуль".

Читайте такжеВацко: Через год у Цыганкова заканчивается контракт, но я не помню, когда знаковый игрок бесплатно уходил из Динамо
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Лион Динамо (Киев) Хоффенхайм (Зинсхайм) Монако Виктор Цыганков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде