СМИ: Цыганковым интересовались ряд клубов из топ-чемпионатов Европы

Вингер киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков пользуется спросом среди европейских клубов. Об этом сообщает ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

По информации журналиста, речь идет о "Хоффенхайме", "Аталанте", "Монако" и "Лион". Однако ни одна из этих команд не делала официального предложения по трансферу 24-летнего украинца.

Сам футболист сборной Украины был не очень поощрен, чтобы уйти в один из этих клубов. Вингер предпочитает играть в Англии.

Текущее соглашение Виктора с "бело-синими" действует до 2023 года. В свою очередь, аналитический портал Transfermarkt оценивает Цыганкова в 25 млн евро.

Напомним, недавно украинец начал работать с агентской компанией SEG, которой владеет брат Пепа Гвардиолы – Пере Гвардиола. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Цыганков может перейти в "Ливерпуль".