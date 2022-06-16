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СМИ: Цыганковым интересовались ряд клубов из топ-чемпионатов Европы
Официальных предложений киевляне не получали
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков пользуется спросом среди европейских клубов. Об этом сообщает ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.
По информации журналиста, речь идет о "Хоффенхайме", "Аталанте", "Монако" и "Лион". Однако ни одна из этих команд не делала официального предложения по трансферу 24-летнего украинца.
Сам футболист сборной Украины был не очень поощрен, чтобы уйти в один из этих клубов. Вингер предпочитает играть в Англии.
Текущее соглашение Виктора с "бело-синими" действует до 2023 года. В свою очередь, аналитический портал Transfermarkt оценивает Цыганкова в 25 млн евро.
Напомним, недавно украинец начал работать с агентской компанией SEG, которой владеет брат Пепа Гвардиолы – Пере Гвардиола. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Цыганков может перейти в "Ливерпуль".
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