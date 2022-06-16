Максимов: У меня было предложение из Азербайджана, но что-то не понравилось

Бывший тренер "Ворсклы" Юрий Максимов высказался о прекращении сотрудничества с полтавским клубом, а также рассказал, были ли у него новые предложения.

– Вы узнали через соседа по даче о вашем увольнении?

– Об окончании контракта написали на сайте "Ворсклы".

– Причину не знаете?

– Я даже не спрашивал, какая причина такого решения. Это как-то поможет?

– Как вы думаете, почему так случилось?

– Может результат.

– Можете подытожить период карьеры в "Ворскле"?

– Не зря поработал. Какой-то след оставил после себя. У меня были хорошие отношения с футболистами. Были очень хорошие футболисты, коллектив хороший был.

– Если бы не война, то чего бы могла достичь "Ворскла" Максимова?

– Если бы, я думаю, мы не можем обсуждать этого. Я думаю, команда играла, нравилась болельщикам. Не знаю, что было бы дальше, но команда играла.

– Вы открыты к предложениям? Какой это должен быть клуб: украинский или заграничный?

– У меня было предложение из Азербайджана, но что-то не понравилось. Я понимаю, что идет война и покидать страну... Хотелось бы продолжить в Украине тренировать какую-то команду, но посмотрим.

– Что у вас происходит на сердце?

– Я не хочу никого обидеть. Хочу, чтобы у меня было больше друзей и меньше врагов. В душе я себя сдерживаю, но какая-то незаконченность в голове сидит.

– "Ворскла" - лучший тренерский опыт?

– Почему? У меня и с донецким "Металлургом" был успешный отрезок. Мне нравилось работать в "Ворскле". Не знаю, почему я пришел в команду, которая занимала последнее место. Работал с футболистами, которые были в команде. Потом ставились более серьезные задачи. Случилось так, как должно было случиться, - подытожил Максимов.