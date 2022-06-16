  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Лавриненко: На контракте у Ингульца остается 12 человек
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лавриненко: На контракте у Ингульца остается 12 человек

Премьер-лига
(2 голосов)

Впереди - серьезная перестройка

Лавриненко: На контракте у Ингульца остается 12 человек

Фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко рассказал о кадровой ситуации в команде.

"На данный момент команда еще не собрана. Планируется сбор 25-26 июня. Есть футболисты, у которых контракты заканчиваются. Вопросов много и в процессе будем их решать. У шести-семи футболистов заканчиваются контракты 30-го июня, сейчас ведем переговоры. На сегодняшний день у нас на контракте остается 12 человек, если я не ошибаюсь. Ну а по остальным – в процессе работы будем принимать решения.

Все прибудут в расположение команды и будем общаться. Желание сохранить футболистов есть, у них вроде бы тоже есть желание остаться в команде, ну а там осталось дело за малым. Из украинских игроков из нашей команды никто не выбыл.

Мы ведем переговоры с потенциальными новичками. Но этот процесс многогранный, должно совпасть много факторов – и желание футболиста, и возможности президента. Переговоры ведем, надеюсь, что, как и в каждое межсезонье мы сможем подписать новичков. Пускай их будет немного, но они будут качественные.

По именам называть некорректно, так как я понимаю, что у футболиста есть выбор — переходить в одну или другую команду, то это уже будет спекуляция. Поэтому тут важно: когда он уже поставил свою подпись, тогда мы об этом скажем", - рассказал Лавриненко.

Читайте такжеПоворознюк: После войны стадионы будут забиты. Людям нужна будет отдушина
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FanDay

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде