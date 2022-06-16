Лавриненко: На контракте у Ингульца остается 12 человек

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко рассказал о кадровой ситуации в команде.

"На данный момент команда еще не собрана. Планируется сбор 25-26 июня. Есть футболисты, у которых контракты заканчиваются. Вопросов много и в процессе будем их решать. У шести-семи футболистов заканчиваются контракты 30-го июня, сейчас ведем переговоры. На сегодняшний день у нас на контракте остается 12 человек, если я не ошибаюсь. Ну а по остальным – в процессе работы будем принимать решения.

Все прибудут в расположение команды и будем общаться. Желание сохранить футболистов есть, у них вроде бы тоже есть желание остаться в команде, ну а там осталось дело за малым. Из украинских игроков из нашей команды никто не выбыл.

Мы ведем переговоры с потенциальными новичками. Но этот процесс многогранный, должно совпасть много факторов – и желание футболиста, и возможности президента. Переговоры ведем, надеюсь, что, как и в каждое межсезонье мы сможем подписать новичков. Пускай их будет немного, но они будут качественные.

По именам называть некорректно, так как я понимаю, что у футболиста есть выбор — переходить в одну или другую команду, то это уже будет спекуляция. Поэтому тут важно: когда он уже поставил свою подпись, тогда мы об этом скажем", - рассказал Лавриненко.