"Люди смогут переключиться с происходящих ужасов". Кипер Александрии - о важности УПЛ

Основной вратарь "Александрии" Олег Билык не сомневается в том, что следующий сезон украинского чемпионата обязан состояться.

"Конечно, я рад, что появилась информация относительно следующего чемпионата, что он будет возобновлен. Это сейчас для нас самое главное - получать игровую практику, представлять Украину в еврокубках.

На мой взгляд, возобновление чемпионата сейчас важно. Люди смогут переключиться с тех ужасов, которые происходят на нашей территории", - заявил Билык.

Напомним, что старт новой кампании должен состояться в конце августа.