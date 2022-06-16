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"Люди смогут переключиться с происходящих ужасов". Кипер Александрии - о важности УПЛ
Мнение футболиста элитного дивизиона
фото - Олександр Приходько
Основной вратарь "Александрии" Олег Билык не сомневается в том, что следующий сезон украинского чемпионата обязан состояться.
"Конечно, я рад, что появилась информация относительно следующего чемпионата, что он будет возобновлен. Это сейчас для нас самое главное - получать игровую практику, представлять Украину в еврокубках.
На мой взгляд, возобновление чемпионата сейчас важно. Люди смогут переключиться с тех ужасов, которые происходят на нашей территории", - заявил Билык.
Напомним, что старт новой кампании должен состояться в конце августа.
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