Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Если матч начнется в семь, а в восемь прозвучит сирена?". Тренер Ингульца - о возможных трудностях матчей УПЛ
Высказал свою точку зрения
Фото: ФК Ингулец
Наставник "Ингульца" Сергей Лавриненко рассказал о том, где следует проводить следующий сезон УПЛ и какие могут возникнуть трудности.
"Европа тоже привыкает к войне. Если бы чемпионат проводился в какой-либо стране, а может его надо было бы провести в двух-трех странах, то возможно это дало бы какой-то информационный толчок. И в Украине тоже хотелось бы провести, но понимаем, что это мы проведем просто для себя, для галочки – болельщиков не будет, телевидения, скорее всего, тоже.
Это все может растягиваться на три дня, сирена прозвучала – перенесли на следующий день, опять сирена – опять перенос. Никто не знает сколько может матч длиться. Если матч назначен на семь вечера, а в восемь прозвучала сирена? Но мы же его в 12 ночи не будем показывать никому. А на следующий день его, когда, в девять утра доигрывать? Сложностей очень много, здесь самое главное безопасность. Очень тяжелый вопрос.
Вроде и начинать надо, но понимаешь, что если мы не начнем, то в целом футбола в Украине просто не будет. Потому что очень большие сложности будут вообще с футболистами, не говоря уже про Премьер лигу, а Первая или Вторая — мы их вообще просто не соберем", - заявил Лавриненко.
Напомним, что по предварительным данным, украинский чемпионат начнется в конце августа.
Популярное сейчас
- На россии наказали генерала, державшего солдат в Чернобыльской зоне
- Больше, чем запрашивали. Генерал Милли – о якобы недостаточной военной помощи для ВСУ
- В россии горит крупнейшее газовое месторождение
- Динамо получило первого соперника в квалификации Лиги чемпионов
- Перфоманс дня. В Грузии похоронили путина - ВИДЕО
- И Довбика тоже продаст. Притула - главный украинский волонтер, футбольный фанат и герой мемов