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"Если матч начнется в семь, а в восемь прозвучит сирена?". Тренер Ингульца - о возможных трудностях матчей УПЛ

Премьер-лига
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"Если матч начнется в семь, а в восемь прозвучит сирена?". Тренер Ингульца - о возможных трудностях матчей УПЛ

Фото: ФК Ингулец

UA-Футбол
Новина українською

Наставник "Ингульца" Сергей Лавриненко рассказал о том, где следует проводить следующий сезон УПЛ и какие могут возникнуть трудности.

"Европа тоже привыкает к войне. Если бы чемпионат проводился в какой-либо стране, а может его надо было бы провести в двух-трех странах, то возможно это дало бы какой-то информационный толчок. И в Украине тоже хотелось бы провести, но понимаем, что это мы проведем просто для себя, для галочки – болельщиков не будет, телевидения, скорее всего, тоже.

Это все может растягиваться на три дня, сирена прозвучала – перенесли на следующий день, опять сирена – опять перенос. Никто не знает сколько может матч длиться. Если матч назначен на семь вечера, а в восемь прозвучала сирена? Но мы же его в 12 ночи не будем показывать никому. А на следующий день его, когда, в девять утра доигрывать? Сложностей очень много, здесь самое главное безопасность. Очень тяжелый вопрос.

Вроде и начинать надо, но понимаешь, что если мы не начнем, то в целом футбола в Украине просто не будет. Потому что очень большие сложности будут вообще с футболистами, не говоря уже про Премьер лигу, а Первая или Вторая — мы их вообще просто не соберем", - заявил Лавриненко.

Напомним, что по предварительным данным, украинский чемпионат начнется в конце августа.

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В статье: Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко
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Источник:
FanDay

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