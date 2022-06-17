Металлист 1925 начал восстановление базы после попадания русской ракеты

"Металлист 1925" начал восстановление учебно-тренировочного центра в поселке Высокий.

На территории центра были проведены работы по ликвидации последствий попадания росссийской ракеты. Помещение базы частично приведены в порядок. Воронку в месте попадания ракеты засыпали землей, а тренировочные поля очистили от последствий взрыва. Окна на фасаде главного здания базы закрыли пленкой.

В настоящее время госкомиссией установлены и зафиксированы все повреждения. Больше всего пострадали инженерные коммуникации и оборудование бассейна, сообщает пресс-служба харьковчан.

Напомним, что ракета российских захватчиков прилетела на территорию УТЦ "Металлиста 1925" в начале июня и нанесла значительные разрушения территории и зданиям базы. Клубом создан гуманитарный хаб, собирающий помощь на восстановление тренировочной базы.

Фотогалерея

Читайте такжеШевченко призвал все европейские лиги поддержать харьковский футбол