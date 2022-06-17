Молодой хавбек Днепра-1 близок к переходу в стан середняка АПЛ - СМИ

Атакующий полузащитник "Днепра-1" Егор Ярмолюк в ближайшее время может сменить клубную прописку. Как информирует журналист Игор Цыганык, 18-летний украинец близок к трансферу в английский "Брентфорд".

"Еще один украинский футболист в английской Премьер-лиге! Егор Ярмолюк – на 99,9% игрок "Брентфорда"! – написал журналист в своем Twitter.

Напомним, новость об интересе клуба АПЛ к хавбеку появилась еще в середине апреля. В минувшем сезоне Ярмолюк отыграл 9 матчей за днепрян и отметился одним забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 400 тысяч евро. Его контракт с днепровским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

В прошлом розыгрыше АПЛ "Брентфорд" занял 13-е место, набрав 46 очков в 38 матчах.