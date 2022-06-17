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Представитель Вереса: Клуб не отказывается от своих обязательств и готовится к новому сезону

Премьер-лига
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Контракты игроков были приостановлены весной

Представитель Вереса: Клуб не отказывается от своих обязательств и готовится к новому сезону

Фото: НК Верес

Новина українською

Накануне футбольный агент Олег Авдыш заявил, что в ровенском "Вересе" игроки не получали денег с начала войны. Советник президента ровенчан Сергей Коваль прокомментировал данную ситуацию.

"Хочу сказать, что зарплаты платились: февраль был оплачен в полной мере, март — частично. После этого было принято решение приостановить действие контрактов, решение закреплено письменно. Футболисты и персонал не обрадовались этому, но приняли это решение и согласились. Со скрипом, но такова жизнь.

Некоторым футболистам за счет клуба было оплачено проживание и питание в Ровном, вплоть до конца весны. Всем, кто этого хотел, и на хороших условиях. Клуб не исчезает, не отказывается от своих обязательств, несмотря на ситуацию в стране, а наоборот — строит планы, общается с футболистами, готовится к новому сезону. Все обязательства в случае проведения сезона будут выполняться.

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Кстати, напомню, что после начала войны футбол был приостановлен, тренировки не проводились, поэтому по факту был определенный паритет — футболисты тоже не выполняли свои обязательства. Конечно, не по своей вине, но тем не менее.

Никто не спрашивает Президента клуба и других спонсоров как на них повлияла война, наш президент, например, в бурные дни едва спасся из Ирпеня, о чем публично рассказывал. Последствия для бизнеса тоже можно понимать. В такой ситуации можно только аплодировать, что человек не отказывается от поддержки клуба, а дальше живет футболом, много лет остается дотационным занятием в Украине", - написал Коваль на своей странице в Twitter.

Напомним, по итогам досрочно завершенного сезона УПЛ "Верес" занял 9-е место.

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В статье: Верес (Ровно) Сергей Коваль
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