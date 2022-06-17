Представитель Вереса: Клуб не отказывается от своих обязательств и готовится к новому сезону

Накануне футбольный агент Олег Авдыш заявил, что в ровенском "Вересе" игроки не получали денег с начала войны. Советник президента ровенчан Сергей Коваль прокомментировал данную ситуацию.

"Хочу сказать, что зарплаты платились: февраль был оплачен в полной мере, март — частично. После этого было принято решение приостановить действие контрактов, решение закреплено письменно. Футболисты и персонал не обрадовались этому, но приняли это решение и согласились. Со скрипом, но такова жизнь.

Некоторым футболистам за счет клуба было оплачено проживание и питание в Ровном, вплоть до конца весны. Всем, кто этого хотел, и на хороших условиях. Клуб не исчезает, не отказывается от своих обязательств, несмотря на ситуацию в стране, а наоборот — строит планы, общается с футболистами, готовится к новому сезону. Все обязательства в случае проведения сезона будут выполняться.