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11 футболистов Динамо прошли медосмотр после выхода из отпуска

Премьер-лига
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Динамовцы вернулись в Киев

11 футболистов Динамо прошли медосмотр после выхода из отпуска

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

В четверг, 16 июня, игроки "Динамо", тренерский штаб и персонал вернулись в Киев, и уже сегодня,17 июня с самого утра прибыли на плановый медосмотр в клинику "Добробут".

Как всегда, команда была поделена на две группы игроков, часть из которых пройдет медобследование в пятницу, другая – в субботу. В первый день на медосмотр прибыло 11 украинских футболистов: Александр Андриевский, Денис Антюх, Артем Беседин, Кристиан Биловар, Виктор Близниченко, Денис Бойко, Владимир Бражко, Никита Бурда, Виталий Буяльский, Викентий Волошин, Назар Волошин. Остальные игроки пройдут медосмотр завтра.

Само медобследование в этом году не отличалось от предыдущих и было привычным и традиционным. Поочередно игроки заходили в кабинеты профильных врачей – невропатолога, терапевта, офтальмолога, лора. Также футболистам сделали эхокардиографию, комплексное УЗИ брюшной полости, сердца, щитовидной железы, органов малого таза, а также сканирование сосудов головы и шеи и рентген грудной клетки.

Теперь результаты обследования будут обрабатываться в течение нескольких дней, после чего они будут переданы клубным врачам.

Сегодня вечером динамовцы, проходившие медобследование, проведут тренировку на базе в Конча-Заспе. Другая группа также имела и утреннее занятие. Также двухразовая работа намечена и на завтра. В этот день плановое медобследование пройдет вторая группа динамовцев. По предварительной информации в течение ближайшей недели команда будет тренироваться в Киеве, 22 июня отправится в Румынию, а оттуда 24 июня на сбор в Швейцарию.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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