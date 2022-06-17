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Григорчук: Нам нужно начать чемпионат, чтобы уберечь футбол в Украине

Премьер-лига
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Главное, чтобы война скорее закончилась

Григорчук: Нам нужно начать чемпионат, чтобы уберечь футбол в Украине

Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук в интервью ПРОФУТБОЛ Digital поделился своими мыслями по поводу будущего УПЛ.

"Дай Бог, чтобы война скорее закончилась. Восстановление, думаю, пройдет быстро. И по футболу нужно, чтобы в каком-то виде смогли начать сейчас этот чемпионат. Чтобы уберечь футбол. Это будет очень важным шагом.

Футбол для Украины – очень важно. Украина будет расцветать, в футбольном плане тоже", - отметил наставник.

Ранее Григорчук рассказал о том, готова ли одесская команда участвовать в новом сезоне УПЛ.

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В статье: Роман Григорчук Черноморец (Одесса)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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