Григорчук: Нам нужно начать чемпионат, чтобы уберечь футбол в Украине

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук в интервью ПРОФУТБОЛ Digital поделился своими мыслями по поводу будущего УПЛ.

"Дай Бог, чтобы война скорее закончилась. Восстановление, думаю, пройдет быстро. И по футболу нужно, чтобы в каком-то виде смогли начать сейчас этот чемпионат. Чтобы уберечь футбол. Это будет очень важным шагом.

Футбол для Украины – очень важно. Украина будет расцветать, в футбольном плане тоже", - отметил наставник.