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Григорчук: Нам нужно начать чемпионат, чтобы уберечь футбол в Украине
Главное, чтобы война скорее закончилась
Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital
Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук в интервью ПРОФУТБОЛ Digital поделился своими мыслями по поводу будущего УПЛ.
"Дай Бог, чтобы война скорее закончилась. Восстановление, думаю, пройдет быстро. И по футболу нужно, чтобы в каком-то виде смогли начать сейчас этот чемпионат. Чтобы уберечь футбол. Это будет очень важным шагом.
Футбол для Украины – очень важно. Украина будет расцветать, в футбольном плане тоже", - отметил наставник.
Ранее Григорчук рассказал о том, готова ли одесская команда участвовать в новом сезоне УПЛ.
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