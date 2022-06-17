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Динамо договорилось о спарринге с именитым клубом Франции

Премьер-лига
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Французский гранд готов провести игру с киевлянами

Динамо договорилось о спарринге с именитым клубом Франции

Фото: Luka Stanzl/ Pixsell and Jurica Galoić/Pixsell

Новина українською

Киевское "Динамо" уже вышло из отпуска и начинает подготовку к старту нового сезона. Как известно, к концу июня команда Мирчи Луческу запланировала два благотворительных матча с представителями из Швейцарии.

Теперь же стал известен еще один спарринг-партнер киевлян. Как сообщает Ledauphine, киевский клуб проведет товарищеский поединок с французским "Лионом". По информации источника, встреча с именитым клубом пройдет 12 июля на стадионе "Рожон".

Напомним, по итогам минувшего сезона Лиги 1 "Лион" набрал 61 очко за 38 туров и занял восьмое место в турнирной таблице.

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В статье: Лион Динамо (Киев)
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Источник:
Ledauphine

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