Динамо договорилось о спарринге с именитым клубом Франции

Киевское "Динамо" уже вышло из отпуска и начинает подготовку к старту нового сезона. Как известно, к концу июня команда Мирчи Луческу запланировала два благотворительных матча с представителями из Швейцарии.

Теперь же стал известен еще один спарринг-партнер киевлян. Как сообщает Ledauphine, киевский клуб проведет товарищеский поединок с французским "Лионом". По информации источника, встреча с именитым клубом пройдет 12 июля на стадионе "Рожон".

Напомним, по итогам минувшего сезона Лиги 1 "Лион" набрал 61 очко за 38 туров и занял восьмое место в турнирной таблице.