Хорошо знаком Шевченко. Итальянский клуб интересуется игроком Днепра-1

У полузащитника "Днепра-1" и сборной Украины Александра Пихаленка появился вариант продолжения карьеры в Италии.

25-летний украинец попал в сферу интересов "Дженоа", сообщает Calcioline. Руководство "грифонов" намерены усилить среднюю линию команды в ближайшее трансферное окно. В итальянском клубе рассматривают игроков, которые могут как обороняться, так и развивать атаки.

В сезоне-2021/22 Пихаленок сыграл 16 матчей за днепрян во всех турнирах, в которых отметился 6 голами 4 ассистами. Добавим, что в этом году хавбек дебютировал в составе национальной сборной Украины.

Напомним, по итогам минувшего розыгрыша Серии А "Дженоа" занял предпоследнее место и вылетел во второй дивизион Италии. С ноября по январь команду возглавлял украинец Андрей Шевченко. Во главе "грифонов" он провел 11 матчей, одержав лишь одну победу.