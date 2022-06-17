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Хорошо знаком Шевченко. Итальянский клуб интересуется игроком Днепра-1
А хороший ли это вариант для украинца?
Фото: СК Днепр-1
У полузащитника "Днепра-1" и сборной Украины Александра Пихаленка появился вариант продолжения карьеры в Италии.
25-летний украинец попал в сферу интересов "Дженоа", сообщает Calcioline. Руководство "грифонов" намерены усилить среднюю линию команды в ближайшее трансферное окно. В итальянском клубе рассматривают игроков, которые могут как обороняться, так и развивать атаки.
В сезоне-2021/22 Пихаленок сыграл 16 матчей за днепрян во всех турнирах, в которых отметился 6 голами 4 ассистами. Добавим, что в этом году хавбек дебютировал в составе национальной сборной Украины.
Напомним, по итогам минувшего розыгрыша Серии А "Дженоа" занял предпоследнее место и вылетел во второй дивизион Италии. С ноября по январь команду возглавлял украинец Андрей Шевченко. Во главе "грифонов" он провел 11 матчей, одержав лишь одну победу.
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