"Узнал об этом из интернета". Полузащитник Днепра-1 - об интересе Дженоа

Футболист "Днепра-1" и национальной сборной Украины Александр Пихаленок прокомментировал интерес итальянского клуба "Дженоа".

"Честно говоря, сам узнал об этом из интернета, поэтому пока не могу ничего сказать по этому поводу. Со своим клубом еще не связывался по этому вопросу, но, я думаю, что если бы была какая-то конкретика или какой-то серьезный интерес, то мне бы уже позвонили из "Днепра-1". Понятное дело, мне приятно, когда мной интересуются иностранные клубы. Значит, я на виду.

Я сейчас в Киеве. Мой агент не говорил ни о каких предложениях из-за рубежа. Пока тишина. Как и любому украинскому футболисту, мне хотелось бы попробовать свои силы в европейском футболе, проверить себя на высоком уровне. Пока же не знаю, что будет завтра. Посмотрим", - заявил Пихаленок.

Контракт хавбек с "Днепром-1" действителен до лета 2025-го года.