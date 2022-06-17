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Цыганык: Зубков? Боюсь ошибиться, но мне кажется, что у Шахтера есть право обратного выкупа

Премьер-лига
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Ждем украинца в родном клубе?

Цыганык: Зубков? Боюсь ошибиться, но мне кажется, что у Шахтера есть право обратного выкупа

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Журналист и телеведущий Игорь Цыганык оценил возможное возвращение Александра Зубкова в "Шахтер".

"Я думаю, что Зубкова "Шахтер" может вернуть назад. Насколько я понимаю, боюсь конечно ошибиться, но мне кажется, что "Шахтер" имеет право выкупа футболиста назад. И это игрок, который имеет опыт игры за сборную Украины и которого недорого можно вернуть обратно из "Ференцвароша", - заявил Цыганык.

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За венгерский клуб Зубков играет с лета 2019-го года. Всего за "фради" он забил 19 голов и отдал 23 голове передачи в 110 играх. Его контракт действует до лета 2024-го.

За родной "Шахтер" Зубков в сумме отыграл 23 игры. На его счету одна голевая передача.

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В статье: Игорь Цыганык Шахтер (Донецк) Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
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Источник:
FootballHub

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