Бущан: Смена клуба? Предложений нет, поэтому мои мысли с Динамо и Украиной

Вратарь киевского "Динамо" Георгий Бущан прокомментировал вопрос о своем будущем.

"Что я думаю о том, чтобы куда-нибудь перейти? Чтобы перейти, надо, чтобы были какие-нибудь предложения. Предложений нет, поэтому мои мысли с киевским Динамо и Украиной. Сейчас мне не о чем думать", - заявил Бущан.

Отметим, что контракт голкипера с "бело-синими" действителен до лета 2026-го года.