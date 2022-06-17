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Бущан: Смена клуба? Предложений нет, поэтому мои мысли с Динамо и Украиной
Хорошие новости для "бело-синих"
Фото: ФК Динамо
Вратарь киевского "Динамо" Георгий Бущан прокомментировал вопрос о своем будущем.
"Что я думаю о том, чтобы куда-нибудь перейти? Чтобы перейти, надо, чтобы были какие-нибудь предложения. Предложений нет, поэтому мои мысли с киевским Динамо и Украиной. Сейчас мне не о чем думать", - заявил Бущан.
Отметим, что контракт голкипера с "бело-синими" действителен до лета 2026-го года.
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Источник:Футбол 1/2/3
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