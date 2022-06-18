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Президент Вереса: Такие команды-среднячки, как наша, могут показать мощный результат в УПЛ во время войны
Многие факторы у команд будут одинаковыми
nkveres.com
Президент ровенского "Вереса" Иван Надеин прокомментировал задачи команды на следующий сезон и поделился мнениями в целом о следующем розыгрыше Украинской Премьер-лиги:
“Задача не этот сезон точно не меньше будет, чем в прошлом. Но посмотрим. Если сезон будет такой вот военный, то это будет сезон равных возможностей. У многих клубов сегодня выравниваются возможности. И в первую очередь инфраструктурные, потому что многие клубы будут играть не на своих стадионах.
Если чемпионат будет в Украине, то без легионеров. Этот чемпионат будет носить характер эгалитаризма – сравнение. В таком чемпионате возможны интересные результаты таких команд, как наша – середнячков. Такие команды могут показать сильный результат. Ожидаем интересный в спортивном плане чемпионат и исторический, потому что он пройдет во время войны”, - сказал Надеин.
Напомним, что предыдущий сезон УПЛ "Верес" завершил на девятой позиции, набрав 23 очка в 18 матчах. Команда планирует участвовать и в следующем розыгрыше УПЛ.
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