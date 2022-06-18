Президент Вереса: Такие команды-среднячки, как наша, могут показать мощный результат в УПЛ во время войны

Президент ровенского "Вереса" Иван Надеин прокомментировал задачи команды на следующий сезон и поделился мнениями в целом о следующем розыгрыше Украинской Премьер-лиги:

“Задача не этот сезон точно не меньше будет, чем в прошлом. Но посмотрим. Если сезон будет такой вот военный, то это будет сезон равных возможностей. У многих клубов сегодня выравниваются возможности. И в первую очередь инфраструктурные, потому что многие клубы будут играть не на своих стадионах.

Если чемпионат будет в Украине, то без легионеров. Этот чемпионат будет носить характер эгалитаризма – сравнение. В таком чемпионате возможны интересные результаты таких команд, как наша – середнячков. Такие команды могут показать сильный результат. Ожидаем интересный в спортивном плане чемпионат и исторический, потому что он пройдет во время войны”, - сказал Надеин.