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Президент Вереса: Такие команды-среднячки, как наша, могут показать мощный результат в УПЛ во время войны

Премьер-лига
(1 голосов)

Многие факторы у команд будут одинаковыми

Президент Вереса: Такие команды-среднячки, как наша, могут показать мощный результат в УПЛ во время войны

nkveres.com

Новина українською

Президент ровенского "Вереса" Иван Надеин прокомментировал задачи команды на следующий сезон и поделился мнениями в целом о следующем розыгрыше Украинской Премьер-лиги:

“Задача не этот сезон точно не меньше будет, чем в прошлом. Но посмотрим. Если сезон будет такой вот военный, то это будет сезон равных возможностей. У многих клубов сегодня выравниваются возможности. И в первую очередь инфраструктурные, потому что многие клубы будут играть не на своих стадионах.

Если чемпионат будет в Украине, то без легионеров. Этот чемпионат будет носить характер эгалитаризма – сравнение. В таком чемпионате возможны интересные результаты таких команд, как наша – середнячков. Такие команды могут показать сильный результат. Ожидаем интересный в спортивном плане чемпионат и исторический, потому что он пройдет во время войны”, - сказал Надеин.

Напомним, что предыдущий сезон УПЛ "Верес" завершил на девятой позиции, набрав 23 очка в 18 матчах. Команда планирует участвовать и в следующем розыгрыше УПЛ.

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В статье: Верес (Ровно) Иван Надеин
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Источник:
ITV media group

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