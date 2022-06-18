Врач Динамо: Все, кто прошел обследование, физически здоровы, эмоционально тоже, к счастью, не подавлены

Врач первой команды "Динамо" Анатолий Жучка после сопровождения футболистов клуба на плановом медобследовании прокомментировал его результаты:

“ – Несмотря на войну в нашей стране, мы стараемся проводить все по заранее запланированному графику. Сегодня проводим медосмотр, ребята приехали, соскучились друг за другом. Первая группа сегодня на медосмотре, вторая тренируется на базе, завтра будет наоборот. В целом, все как всегда – те же специалисты, тот же объем обследований. На данный момент из тех, кто прошел обследование, все физически здоровы, эмоционально тоже, к счастью, не подавлены, соскучились по работе.

Сейчас привлекли к работе с первой командой молодых ребят, поскольку ряд наших игроков выступали за сборную и взяли небольшую паузу для отдыха. Тренер посмотрит на молодежь в работе и таким образом подберет достаточное количество футболистов для полноценного тренировочного процесса.

Не могу сказать, что у нас что-то изменилось из-за военных действий в стране. Начинаем работать в штатном режиме, с двумя тренировками в день, тот же объем обследований – а дальше посмотрим. К сожалению, в тех условиях, в которых мы сейчас живем, наше расписание может меняться из-за обстоятельств, не зависящих от нас.

– В ближайшее время “Динамо” будет тренироваться в Киеве. Не понадобится ли футболистам какая-нибудь психологическая поддержка из-за сирен тревоги, которые возможны в течение тренировок?

– Думаю, не понадобится. Учитывая, сколько длится война, люди более-менее привыкают к тревоге, в городе даже не все реагируют на сирены. Что касается нас, то условия на базе очень хорошие, персонал ждал футболистов, подготовил комнаты, поля в отличном качестве – думаю, ребятам понравится заниматься в таких условиях, и, уверен, все будут работать на полную.

– Будут ли проходить медобследование футболисты сборных?

– Обязательно. Когда они присоединятся к нам, мы найдем время для этого. Возможно, это будет за границей – это будет зависеть от того, где мы находимся”, – сказал Жучка.