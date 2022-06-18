Практически определился польский город, в котором Динамо примет матч квалификации ЛЧ против Фенербахче

Киевское "Динамо", скорее всего, проведет домашний матч в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против "Фенербахче" во Вроцлаве. Об этом сообщил польский журналист Петр Сленко в своем Twitter.

Этот вариант наиболее вероятен, хотя столичный клуб все еще думает о проведении поединка в других городах. Окончательное и финальное решение еще не принято.

Отметим, что на "Городском стадионе" во Вроцлаве проходили матчи Евро-2012. Арена вмещает около 45 тысяч зрителей. Домашние встречи на нем проводит команда “Шленск”, которая предыдущий сезон Экстраклассы завершила на 15 месте.

Напомним, что "Динамо" проведет этот поединок с "Фенербахче" 19 или 20 июля.