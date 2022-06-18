Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Практически определился польский город, в котором Динамо примет матч квалификации ЛЧ против Фенербахче
Далеко от границ Украины
Getty Images/Global Images Ukraine
Киевское "Динамо", скорее всего, проведет домашний матч в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против "Фенербахче" во Вроцлаве. Об этом сообщил польский журналист Петр Сленко в своем Twitter.
Этот вариант наиболее вероятен, хотя столичный клуб все еще думает о проведении поединка в других городах. Окончательное и финальное решение еще не принято.
Отметим, что на "Городском стадионе" во Вроцлаве проходили матчи Евро-2012. Арена вмещает около 45 тысяч зрителей. Домашние встречи на нем проводит команда “Шленск”, которая предыдущий сезон Экстраклассы завершила на 15 месте.
Напомним, что "Динамо" проведет этот поединок с "Фенербахче" 19 или 20 июля.
Популярное сейчас
- Ленд-лиз от США еще не начался, - Данилов
- Бущан: До следующего Чемпионата мира будем как сборная Италии
- Командующего вдв россии отстранили от работы из-за больших потерь, - ISW
- "Не вижу ничего страшного". Маркевич оценил жребий Динамо в квалификации ЛЧ
- Красотка дня. Украинка, которая представит нашу страну на конкурсе Мисс Вселенная-2022. ФОТО
- Когда, если не сейчас? Вратарь Динамо и сборной Украины женился во второй раз. ФОТО