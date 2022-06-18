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Практически определился польский город, в котором Динамо примет матч квалификации ЛЧ против Фенербахче

Премьер-лига
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Далеко от границ Украины

Практически определился польский город, в котором Динамо примет матч квалификации ЛЧ против Фенербахче

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Киевское "Динамо", скорее всего, проведет домашний матч в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против "Фенербахче" во Вроцлаве. Об этом сообщил польский журналист Петр Сленко в своем Twitter.

Этот вариант наиболее вероятен, хотя столичный клуб все еще думает о проведении поединка в других городах. Окончательное и финальное решение еще не принято.

Отметим, что на "Городском стадионе" во Вроцлаве проходили матчи Евро-2012. Арена вмещает около 45 тысяч зрителей. Домашние встречи на нем проводит команда “Шленск”, которая предыдущий сезон Экстраклассы завершила на 15 месте.

Напомним, что "Динамо" проведет этот поединок с "Фенербахче" 19 или 20 июля.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев) Шленск (Вроцлав)
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