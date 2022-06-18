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Сьон не договорился Шахтером о выкупе Сиприано. Игрок может продолжить карьеру в Бундеслиге

Премьер-лига
(1 голосов)

"Сьон" все еще заинтересован в приобретении игрока

Сьон не договорился Шахтером о выкупе Сиприано. Игрок может продолжить карьеру в Бундеслиге

shakhtar.com

UA-Футбол
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Бразильский защитник "Шахтера" Маркиньос Сиприано пока не будет продолжать карьеру в швейцарском "Сьоне". Об этом сообщает goal.com со ссылкой на собственные источники.

Игрок выступал за "Сьон" в аренде с правом выкупа. Однако 15 июня прошло время первоочередного выкупа контракта левого защитника. Клуб хотел заплатить за футболиста 8 млн евро несколькими траншами в течение четырех лет, что не устроило Шахтер, который хотел получить эту сумму максимум в течение двух лет.

Швейцарский клуб не теряет надежды все же договориться с "Шахтером" и ищет возможности закрыть оплату за этот трансфер в более короткие сроки. В то же время, в прямые переговоры с "горняками" по игроку уже вступили другие клубы: "Штутгарт" и "Янг Бойз" из Берна.

Напомним, что 23-летний Маркиньос Сиприано перебрался в "Шахтер" в 2018 году, однако так и не стал основным игроком команды. Летом 2021-го его взял в аренду "Сьон" на один год с правом выкупа.

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В статье: Янг Бойз (Берн) Шахтер (Донецк) Штутгарт Сьон Маркиньос Сиприано
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