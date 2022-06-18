Цыганков не хочет оставаться в Динамо. Цена на него – 20 млн евро – Источник

Журналист Игорь Цыганик поделился информацией о возможном будущем вингера киевского "Динамо" Виктора Цыганкова:

“У Цыганкова еще год контракта с “Динамо”. Насколько я понимаю, "Динамо" будет достаточно сложно продлить контракт с Цыганковым. Такова позиция футболиста. Он готов отработать этот год до конца, а дальше уже решать свою судьбу. Но с другой стороны есть шансы, которые могут продать. Цена на сегодняшний момент – 20 миллионов евро и выше.

Официальных предложений пока нет. Если клуб не пойдет на снижение цены и не будет предложений, то Цыганкову придется еще год играть за киевское "Динамо". Учитывая, как он планирует свое будущее, он считает, что после окончания контракта попробует себя в другом клубе”, - сказал Цыганик.