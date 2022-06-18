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Цыганков не хочет оставаться в Динамо. Цена на него – 20 млн евро – Источник
Сумма может расти
Журналист Игорь Цыганик поделился информацией о возможном будущем вингера киевского "Динамо" Виктора Цыганкова:
“У Цыганкова еще год контракта с “Динамо”. Насколько я понимаю, "Динамо" будет достаточно сложно продлить контракт с Цыганковым. Такова позиция футболиста. Он готов отработать этот год до конца, а дальше уже решать свою судьбу. Но с другой стороны есть шансы, которые могут продать. Цена на сегодняшний момент – 20 миллионов евро и выше.
Официальных предложений пока нет. Если клуб не пойдет на снижение цены и не будет предложений, то Цыганкову придется еще год играть за киевское "Динамо". Учитывая, как он планирует свое будущее, он считает, что после окончания контракта попробует себя в другом клубе”, - сказал Цыганик.
Напомним, что Цыганков дебютировал за первую команду "Динамо" в 2016 году. В общей сложности на его счету 85 голов и 58 ассистов в 213 матчах в составе киевлян. На данный момент аналитический портал Transfermarkt оценивает его 24-летнего футболиста в 25 млн евро.
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