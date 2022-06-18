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Каналы Футбол сообщили, что Луческу не прибыл с командой в Киев. Динамо опровергло эту информацию

Премьер-лига
(1 голосов)

Инсайд провалился

Каналы Футбол сообщили, что Луческу не прибыл с командой в Киев. Динамо опровергло эту информацию

Фото: Sportbox

Новина українською

В сегодняшнем утреннем выпуске Футбол NEWS на телеканале "Футбол 1" прозвучала информация, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу не прибыл в Киев сбора команды и ожидает своих подопечных в Румынию.

В то же время, по информации футбольных каналов, сейчас руководит тренировочным процессом команды помощник главного тренера Олег Гусев.

Правда, киевляне опровергли эту информацию. В частности, журналист "Динамо" Андрей Шахов заявил, что Мирча Луческу вместе со своими подопечными позавчера, 16 июня, прибыл автобусом в Киев:

“Не знаю, зачем Канал “Футбол” снова начинает распространять фейки по отношению к киевскому “Динамо”, ведь все отношения с ними были урегулированы.

Официально говорю – Мирча Луческу вместе с командой позавчера прибыл в Киев, преодолев 16-часовую дорогу из Бухареста клубным автобусом.

Сегодня вечером на клубном YouTube вы сможете увидеть первую полноценную тренировку на сборе в Конче-Заспе под его руководством”, - написал Шахов в Instagram.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) футбол 1
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Комментарии (1)
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LEVgcUqs (Чернігів)
18.06.2022 в 17:06
Та все продовжується, хоч війна хоч ні. Як ото кажуть не з"їм, то хоч надкушу і то радість.
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