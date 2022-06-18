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Вицекапитан Зари может перейти в состав аутсайдера УПЛ
Воссоединение старых друзей
Фото: ФК Заря
Центральный защитник "Зари" Виталий Вернидуб новый сезон может начать в составе одесского "Черноморца". Об этом сообщает сайт zaryalg.com.
“Моряки” сейчас является главным кандидатом на подписание защитника. Отметим, что в конце июня Вернидуб получит статус свободного агента и сможет присоединиться к новой команде бесплатно.
Напомним, что Виталий работал с текущим главным тренером "Черноморца" Романом Григорчуком в запорожском "Металлурге" и азербайджанской "Габале".
Прошлый сезон "моряки" завершили на 13 месте УПЛ, в то время как "Заря" заняла четвертую позицию. Вернидуб официально является вицекапитаном луганцев, правда с сентября он был капитаном из-за отсутствия голкипера Шевченко.
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