Вицекапитан Зари может перейти в состав аутсайдера УПЛ

Центральный защитник "Зари" Виталий Вернидуб новый сезон может начать в составе одесского "Черноморца". Об этом сообщает сайт zaryalg.com.

“Моряки” сейчас является главным кандидатом на подписание защитника. Отметим, что в конце июня Вернидуб получит статус свободного агента и сможет присоединиться к новой команде бесплатно.

Напомним, что Виталий работал с текущим главным тренером "Черноморца" Романом Григорчуком в запорожском "Металлурге" и азербайджанской "Габале".

Прошлый сезон "моряки" завершили на 13 месте УПЛ, в то время как "Заря" заняла четвертую позицию. Вернидуб официально является вицекапитаном луганцев, правда с сентября он был капитаном из-за отсутствия голкипера Шевченко.