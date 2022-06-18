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Вицекапитан Зари может перейти в состав аутсайдера УПЛ

Премьер-лига
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Воссоединение старых друзей

Вицекапитан Зари может перейти в состав аутсайдера УПЛ

Фото: ФК Заря

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Центральный защитник "Зари" Виталий Вернидуб новый сезон может начать в составе одесского "Черноморца". Об этом сообщает сайт zaryalg.com.

“Моряки” сейчас является главным кандидатом на подписание защитника. Отметим, что в конце июня Вернидуб получит статус свободного агента и сможет присоединиться к новой команде бесплатно.

Напомним, что Виталий работал с текущим главным тренером "Черноморца" Романом Григорчуком в запорожском "Металлурге" и азербайджанской "Габале".

Прошлый сезон "моряки" завершили на 13 месте УПЛ, в то время как "Заря" заняла четвертую позицию. Вернидуб официально является вицекапитаном луганцев, правда с сентября он был капитаном из-за отсутствия голкипера Шевченко.

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В статье: Заря (Луганск) Виталий Вернидуб Черноморец (Одесса)
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Источник:
zaryalg.com

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