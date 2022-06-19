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Цитаишвили – о своем будущем: Должен сначала узнать, какие планы у Динамо
Пока еще разговора не было
Фото - Олександр Приходько
Вингер "Динамо" Георгий Цитаишвили рассказал о планах на свое будущее:
“Не могу ничего рассматривать, у меня контракт с “Динамо”. Не знаю, что с чемпионатом Украины. Жду, когда примут решение. А также жду решения Игоря и Григория Суркисов, мы еще с ними об этом не разговаривали. Конкретики пока нет. Должен сначала узнать, какие планы у "Динамо". Есть время, чтобы все обдумать.
Трудно сказать, где хотел бы играть. То, как относятся в Европе к легионерам, отличается от Украины. Хочется, чтобы было такое отношение. А там неважно, или Украина или еще где-то. Речь не только о доверии. Тренер не говорит: "Гио, бери делай, что хочешь". Отношение вокруг тебя, администратор, вице-президент, тренерский штаб, футболисты… Это все дает тебе уверенность”, – сказал Цитаишвили.
Напомним, что вторую половину прошлого сезона Георгий провел в аренде в краковской “Висле”. За семь матчей в польском Экстраклясе он записал в свой актив один гол и два ассиста.
Контракт грузина с "Динамо" действителен до 2025-го года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в один миллион евро.
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