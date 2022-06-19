Цитаишвили – о своем будущем: Должен сначала узнать, какие планы у Динамо

Вингер "Динамо" Георгий Цитаишвили рассказал о планах на свое будущее:

“Не могу ничего рассматривать, у меня контракт с “Динамо”. Не знаю, что с чемпионатом Украины. Жду, когда примут решение. А также жду решения Игоря и Григория Суркисов, мы еще с ними об этом не разговаривали. Конкретики пока нет. Должен сначала узнать, какие планы у "Динамо". Есть время, чтобы все обдумать.

Трудно сказать, где хотел бы играть. То, как относятся в Европе к легионерам, отличается от Украины. Хочется, чтобы было такое отношение. А там неважно, или Украина или еще где-то. Речь не только о доверии. Тренер не говорит: "Гио, бери делай, что хочешь". Отношение вокруг тебя, администратор, вице-президент, тренерский штаб, футболисты… Это все дает тебе уверенность”, – сказал Цитаишвили.