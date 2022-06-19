Динамо в Киеве начало подготовку к новому сезону во главе с Луческу

После двух дней обследований игроки "Динамо" приступили к тренировкам на собственной базе в Вите-Литовской. Возглавляет процесс наставник "бело-синих" Мирча Луческу.

Сейчас действует режим двукратных тренировок – именно по такому графику занимается команда после возвращения из Бухареста. Вместе с некоторыми игроками основного состава киевлян тренируется и молодежь “бело-синих”, которая получила шанс зарекомендовать себя.

Также клуб отмечает, что, несмотря на войну, инфраструктура "Динамо" продолжает быть в надлежащем состоянии и готова к приему футболистов.

Отметим, что 22 июня киевляне отправятся в Бухарест. Уже из столицы Румынии команда возьмет курс на Швейцарию, где продолжится подготовка к новому сезону. Первым официальным матчем для "Динамо" будет поединок квалификации Лиги чемпионов против "Фенербахче", запланированный ориентировочно на 19 июля.