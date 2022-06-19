Кривенцов: Планируем много спаррингов, будем просматривать потенциальных новичков

Наставник "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов поделился деталями о подготовке команды к новому сезону.

– Валерий Сергеевич, когда планируете собрать своих футболистов?

– Ориентировочно 3-4 июля.

– Где будете готовиться к новому сезону?

– На учебно-тренировочной базе в Счастливом под Киевом.

– Это там, где базируется академия донецкого "Шахтера"?

– Да, там одна база.

– Команды не будут мешать друг другу, работая в одном месте?

– Сложно сказать. У нас свои планы, у "Шахтера" – свои. Раньше там занимались футболисты из академии донецкого клуба. Теперь они тренируются в Хорватии. Насколько я понимаю, мы начнем тренироваться одни, а там будет видно. Может, кто-то и присоединится.

– Исполнительный директор "Металлиста 1925" Андрей Неделин недавно сказал, что в команде останутся почти все футболисты. Почему почти?

– Сейчас не готов комментировать кадровые вопросы. Все-таки до начала сборов еще целых три недели. Когда будет официальная информация, мы ее опубликуем. Всему свое время.

– Новички будут?

– Мы планируем большое количество спаррингов, в которых будем просматривать потенциальных кандидатов в нашу команду. Будем отталкиваться от того, как они себя проявят.

– Зимой из "Оболони" в "Металлист 1925" перешел центрбек Никита Безуглый, а у "Шахтера" вы арендовали правого защитника Дмитрия Капинуса. Они так и не успели дебютировать за вашу команду из-за начала военных действий. У них еще будет такая возможность?

– У Безуглого действующий контракт. Мы на него рассчитываем. То же касается Капинуса, если "Шахтер" не захочет взять его в первую команду. В таком случае буду только рад за Диму.

– Если отталкиваться от неофициальной даты, что чемпионат начнется 20 августа, хватит ли вашей команде времени, чтобы набрать оптимальные кондиции?

– Мы заложили 45 дней на подготовку. Этого должно хватить, – отметил Кривенцов.