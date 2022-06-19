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Определился третий соперник Динамо в межсезонье
И снова швейцарцы
Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий
Киевское "Динамо" уже приступило к подготовке к новому сезону в Киеве. 22 июня "бело-синие" отправятся автобусом в Бухарест, а оттуда самолетом в Швейцарию, где будут проводить товарищеские матчи.
Третьим соперником киевлян станет "Сьон". Точная дата официально пока не известна, но поединок состоится после 25 июня. Об этом сообщает официальный сайт швейцарской команды. В то же время местные СМИ отмечают, что встреча запланирована на 2 июля.
Отметим, что "Сьон" занял седьмое место в прошлом розыгрыше чемпионата Швейцарии.
Напомним, что ранее динамовцы сообщили о запланированных спаррингах против "Ивердона Спорт" (26 июня) и "Лозанной Спорт" (29 июня).
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