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Определился третий соперник Динамо в межсезонье

Премьер-лига
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И снова швейцарцы

Определился третий соперник Динамо в межсезонье

Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий

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Киевское "Динамо" уже приступило к подготовке к новому сезону в Киеве. 22 июня "бело-синие" отправятся автобусом в Бухарест, а оттуда самолетом в Швейцарию, где будут проводить товарищеские матчи.

Третьим соперником киевлян станет "Сьон". Точная дата официально пока не известна, но поединок состоится после 25 июня. Об этом сообщает официальный сайт швейцарской команды. В то же время местные СМИ отмечают, что встреча запланирована на 2 июля.

Отметим, что "Сьон" занял седьмое место в прошлом розыгрыше чемпионата Швейцарии.

Напомним, что ранее динамовцы сообщили о запланированных спаррингах против "Ивердона Спорт" (26 июня) и "Лозанной Спорт" (29 июня).

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
Сьон

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