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Луческу – о дезинформации на счет его отсутствия в Киеве: Возможно, хотели испортить мне имидж

Премьер-лига
(7 голосов)

Но это для него не проблема

Луческу – о дезинформации на счет его отсутствия в Киеве: Возможно, хотели испортить мне имидж

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал ложную инсайдерскую информацию телеканалов "Футбол" в выпуске Футбол NEWS на этих же телеканалах "Футбол":

“Люди, которые дали вам такую информацию, плохо меня знают. Возможно, они хотели испортить мне имидж, ведь общество быстро подхватывает негатив. Но это не проблема. Я делаю свою работу.

Я прибыл сюда, чтобы продемонстрировать, что жизнь в Киеве и в Украине продолжается. Люди возвращаются к жизни, и футбол - важная его часть.

Я приехал и начал подготовку с нашими игроками. И в этом мы должны быть примером для всех спортсменов. Мы должны продолжать заниматься спортом именно в Украине. Это очень важно, ведь люди только и думают про войну и ужасные вещи, которые ее сопровождают. Это часть нашего настоящего. Другая часть - спорт, культура - то, что имеет ценность для всех нас и помогает компенсировать негатив, который несет с собой война. Я выполняю свою работу и вижу обязанность в том, чтобы помочь”, - сказал Луческу.

Напомним, что до 22 июня "Динамо" будет тренироваться в Киеве, а затем отправится автобусом в Бухарест. Оттуда у команды запланирован вылет в Швейцарию, где “бело-синие” будут готовиться к новому сезону.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Футбол 1/2/3

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Комментарии (2)
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aleks68
19.06.2022 в 14:57
да кому пень сейчас нужен кроме дырявых суркисовских .....
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0
-2
Sisiha (Львов)
19.06.2022 в 13:45
Хотел поднять к себе интерес, а никто ничего и не заметил потому, что всем плевать на Будулая
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+1
-4

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