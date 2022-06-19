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Луческу – о дезинформации на счет его отсутствия в Киеве: Возможно, хотели испортить мне имидж
Но это для него не проблема
Фото: ФК Динамо Киев
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал
“Люди, которые дали вам такую информацию, плохо меня знают. Возможно, они хотели испортить мне имидж, ведь общество быстро подхватывает негатив. Но это не проблема. Я делаю свою работу.
Я прибыл сюда, чтобы продемонстрировать, что жизнь в Киеве и в Украине продолжается. Люди возвращаются к жизни, и футбол - важная его часть.
Я приехал и начал подготовку с нашими игроками. И в этом мы должны быть примером для всех спортсменов. Мы должны продолжать заниматься спортом именно в Украине. Это очень важно, ведь люди только и думают про войну и ужасные вещи, которые ее сопровождают. Это часть нашего настоящего. Другая часть - спорт, культура - то, что имеет ценность для всех нас и помогает компенсировать негатив, который несет с собой война. Я выполняю свою работу и вижу обязанность в том, чтобы помочь”, - сказал Луческу.
Напомним, что до 22 июня "Динамо" будет тренироваться в Киеве, а затем отправится автобусом в Бухарест. Оттуда у команды запланирован вылет в Швейцарию, где “бело-синие” будут готовиться к новому сезону.
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