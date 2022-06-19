Луческу – о дезинформации на счет его отсутствия в Киеве: Возможно, хотели испортить мне имидж

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал ложную инсайдерскую информацию телеканалов "Футбол" в выпуске Футбол NEWS на этих же телеканалах "Футбол":

“Люди, которые дали вам такую информацию, плохо меня знают. Возможно, они хотели испортить мне имидж, ведь общество быстро подхватывает негатив. Но это не проблема. Я делаю свою работу.

Я прибыл сюда, чтобы продемонстрировать, что жизнь в Киеве и в Украине продолжается. Люди возвращаются к жизни, и футбол - важная его часть.

Я приехал и начал подготовку с нашими игроками. И в этом мы должны быть примером для всех спортсменов. Мы должны продолжать заниматься спортом именно в Украине. Это очень важно, ведь люди только и думают про войну и ужасные вещи, которые ее сопровождают. Это часть нашего настоящего. Другая часть - спорт, культура - то, что имеет ценность для всех нас и помогает компенсировать негатив, который несет с собой война. Я выполняю свою работу и вижу обязанность в том, чтобы помочь”, - сказал Луческу.