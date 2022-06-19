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Юрий Вирт: Верес однозначно будет жить

Премьер-лига
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Просто придется затянуть пояса

Юрий Вирт: Верес однозначно будет жить

nkveres.com

Новина українською

Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал текущее состояние команды:

“У нас у 13 футболистов заканчиваются контракты. С большинством уже договорились, но еще не поставили подписи. Поэтому изменения будут, но не могу сказать, что кардинальные. Хочется усиления, но все не так просто, ведь сейчас очень тяжело вести переговоры.

Сейчас такой период, что даже не хватает футболистов, потому что финансовые возможности у нас будут небольшие. Но надеемся, что мы укомплектуемся и будем ставить задачу выступить лучше, чем в прошлом чемпионате.

Команда однозначно будет жить. Конечно, при военном положении финансовые возможности не будут такими, как хотелось бы нам. Но, дай Бог, только выйдем из военного положения, президент сказал, что контракты будут пересмотрены в сторону увеличения. Поэтому дай Бог, чтобы мы закончили эту войну победой. Поверьте, что Верес будет жить, процветать, и я надеюсь, что мы построим такую ​​команду, которая должна радовать своих поклонников”, - сказал Вирт.

Отметим, что в прошлом сезоне "Верес" впервые за долгое время сыграл в УПЛ и занял девятое место.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно)
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Источник:
Футбол 1/2/3

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