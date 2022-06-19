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Тоттенхэм планирует вернуться к варианту с переходом Забарного

Премьер-лига
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Лондонцы еще работают над трансферами

Тоттенхэм планирует вернуться к варианту с переходом Забарного

Фото: ФК Динамо

Новина українською

"Тоттенхэм" не отказывается от идеи приобрести центрального защитника киевского "Динамо" и сборной Украины Ильи Забарного. Об этом сообщает Football London.

Тренерский штаб во главе с итальянцем Антонио Конте ищут варианты для глубины состава на позиции центрального защитника. Приоритетными вариантами были Милан Шкриньяр и Алессандро Бастони из "Интера", а также Йошко Гвардиол из "Лейпцига". Правда, Бастони хочет остаться в своей текущей команде, а Шкриньяр скорее всего перейдет в ПСЖ. Ситуация с Гвардиолом – неизвестна.

Учитывая ситуацию, “шпоры” могут вернуться к варианту с Забарным. Отметим, что Конте предпочитает схему с тремя центральными защитниками.

Напомним, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 19-летнего украинца в 15 миллионов евро. В то же время, ранее появилась информация, что "Динамо" хочет выручить за игрока не менее 30 млн евро.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Илья Забарный
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Источник:
football.london

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