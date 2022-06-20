Первый трансфер в период войны. Верес подписал 19-летнего голкипера

"Верес" уже начал усиливать свой состав к старту нового сезона. Первым новичком ровенского клуба стал вратарь Арсений Коркодым.

19-летний футболист заключил с клубом УПЛ контракт сроком на 3 года. Соглашение вступит в силу в июле.

Коркодым – воспитанник киевского футбола, последним клубом молодого голкипера была луцкая "Волынь", где он выступал за команду U19 и "Волынь"-2. В прошлом сезоне в составе главной команды "Волыни" он провел 4 матча за "крестоносцев", пропустив четыре мяча.