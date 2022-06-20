Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первый трансфер в период войны. Верес подписал 19-летнего голкипера
Ровенчане начинают усиливать свой состав
Фото: fcvolynlutsk
"Верес" уже начал усиливать свой состав к старту нового сезона. Первым новичком ровенского клуба стал вратарь Арсений Коркодым.
19-летний футболист заключил с клубом УПЛ контракт сроком на 3 года. Соглашение вступит в силу в июле.
Коркодым – воспитанник киевского футбола, последним клубом молодого голкипера была луцкая "Волынь", где он выступал за команду U19 и "Волынь"-2. В прошлом сезоне в составе главной команды "Волыни" он провел 4 матча за "крестоносцев", пропустив четыре мяча.
Популярное сейчас
- Капитан Милана перебирается в Лацио. Он – воспитанник Ромы
- Сожженная российская техника поедет в тур Европой
- Гайдай: россияне пытались прорвать фронт в районе Тошковки. Отработала наша артиллерия
- Вицекапитан Зари может перейти в состав аутсайдера УПЛ
- Когда, если не сейчас? Вратарь Динамо и сборной Украины женился во второй раз. ФОТО
- Пес-сапер Патрон стал героем нового видео Птушкина и удостоился мурала в Ужгороде. ВИДЕО