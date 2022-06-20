Тренер Ингульца: Поворознюк дал четкий ответ, что у нас тылы спокойные

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко рассказал, есть у него сейчас контакты с президентом клуба Александром Поворознюком, а также интегрирован ли он в подготовку к новому сезону.

"Энергии Александра Григорьевича будет хватать на все - и на ситуацию, которая случилась в стране, и на посевную, и на футбол. Поэтому он всегда такой энергийный. Коммуникация у нас есть, но не такая частая, как это было в мирное время. Но мы постоянно общаемся.

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У меня был вопрос к Александру Григорьевичу: на что мы можем рассчитывать? Я получил четкий ответ, что все хорошо, тылы спокойные, поэтому мы можем думать о футболе. Как мы это и делали до войны. У меня есть надежда, что в плане футбола все будет стабильно и мы сможем пригласить игроков, качественно провести сборы, подготовиться к чемпионату. Однозначно будем боевой единицей", — подытожил Лавриненко.