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Денис Фаворов покинет Зарю и перейдет в другой клуб УПЛ - источник
Футболист не намерен продлевать контракт с луганчанами
Getty Images
Защитник луганской "Зари" Денис Фаворов продолжит карьеру в другом украинском клубе.
31-летний правый бэк в ближайшее время должен перейти в полтавскую "Ворсклу", о чем пишет Эпоха Футбола. Последние два года Фаворов выступал за луганский клуб, но в конце июня его контракт официально подходит к завершению, и он не намерен его продлевать.
Отмечается, что в последние несколько недель он жил в Черкассах, где поддерживал форму с местным "МСК Днепр".
В минувшем сезоне Фаворов отыграл 24 матча за луганчан во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.
Напомним, недавно полтавскую "Ворсклу" возглавил Виктор Скрипник, с которым игрок работал в "Заре". Полтавский клуб будет играть в квалификации Лиги конференций – их соперником будет шведский "АИК".
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