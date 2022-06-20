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Денис Фаворов покинет Зарю и перейдет в другой клуб УПЛ - источник

Премьер-лига
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Футболист не намерен продлевать контракт с луганчанами

Денис Фаворов покинет Зарю и перейдет в другой клуб УПЛ - источник

Getty Images

Новина українською

Защитник луганской "Зари" Денис Фаворов продолжит карьеру в другом украинском клубе.

31-летний правый бэк в ближайшее время должен перейти в полтавскую "Ворсклу", о чем пишет Эпоха Футбола. Последние два года Фаворов выступал за луганский клуб, но в конце июня его контракт официально подходит к завершению, и он не намерен его продлевать.

Отмечается, что в последние несколько недель он жил в Черкассах, где поддерживал форму с местным "МСК Днепр".

В минувшем сезоне Фаворов отыграл 24 матча за луганчан во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Напомним, недавно полтавскую "Ворсклу" возглавил Виктор Скрипник, с которым игрок работал в "Заре". Полтавский клуб будет играть в квалификации Лиги конференций – их соперником будет шведский "АИК".

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Денис Фаворов
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Источник:
Эпоха Футбола

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