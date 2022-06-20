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Маркос Антонио прибыл в Рим для прохождения медосмотра в Лацио

Премьер-лига
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Бразилец в шаге от перехода в клуб Серии А

Маркос Антонио прибыл в Рим для прохождения медосмотра в Лацио

Фото: ФК Шахтер Донецк

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Бразильский полузащитник "Шахтера" Маркос Антонио находится в шаге от перехода в итальянский клуб.

22-летний бразилец, в понедельник, 20 июня, прибыл в римский аэропорт Фьюмичино, сообщает Gianluca di Marzio. В ближайшее время Маркос пройдет медицинского обследование в "Лацио", после чего поставит свою подпись под контрактом с римлянами.

Сообщалось, что "Шахтер"получит за Антонио 10 миллионов евро: 8 наверняка, а еще 2 – бонусами. Как ожидается, бразилец должен заменить в составе "Лацио" своего соотечественника Лукаса Лейву.

Маркос перешел в донецкий клуб зимой 2019 года из португальского "Эшторил-Прая" за 3,5 миллиона евро. За "горняков" он сыграл 101 матч во всех турнирах, забив 9 голов и отдав 5 ассистов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Лацио (Рим) Маркос Антонио
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Источник:
Gianluca di Marzio

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