Маркос Антонио прибыл в Рим для прохождения медосмотра в Лацио

Бразильский полузащитник "Шахтера" Маркос Антонио находится в шаге от перехода в итальянский клуб.

22-летний бразилец, в понедельник, 20 июня, прибыл в римский аэропорт Фьюмичино, сообщает Gianluca di Marzio. В ближайшее время Маркос пройдет медицинского обследование в "Лацио", после чего поставит свою подпись под контрактом с римлянами.

Сообщалось, что "Шахтер"получит за Антонио 10 миллионов евро: 8 наверняка, а еще 2 – бонусами. Как ожидается, бразилец должен заменить в составе "Лацио" своего соотечественника Лукаса Лейву.

Маркос перешел в донецкий клуб зимой 2019 года из португальского "Эшторил-Прая" за 3,5 миллиона евро. За "горняков" он сыграл 101 матч во всех турнирах, забив 9 голов и отдав 5 ассистов.

Marcos Antonio has arrived in Rome ahead of a medical with Lazio (@ValerioMarca).pic.twitter.com/maL1PNhelb