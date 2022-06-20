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Маркос Антонио прибыл в Рим для прохождения медосмотра в Лацио
Бразилец в шаге от перехода в клуб Серии А
Фото: ФК Шахтер Донецк
Бразильский полузащитник "Шахтера" Маркос Антонио находится в шаге от перехода в итальянский клуб.
22-летний бразилец, в понедельник, 20 июня, прибыл в римский аэропорт Фьюмичино, сообщает Gianluca di Marzio. В ближайшее время Маркос пройдет медицинского обследование в "Лацио", после чего поставит свою подпись под контрактом с римлянами.
Сообщалось, что "Шахтер"получит за Антонио 10 миллионов евро: 8 наверняка, а еще 2 – бонусами. Как ожидается, бразилец должен заменить в составе "Лацио" своего соотечественника Лукаса Лейву.
Маркос перешел в донецкий клуб зимой 2019 года из португальского "Эшторил-Прая" за 3,5 миллиона евро. За "горняков" он сыграл 101 матч во всех турнирах, забив 9 голов и отдав 5 ассистов.
Marcos Antonio has arrived in Rome ahead of a medical with Lazio (@ValerioMarca).pic.twitter.com/maL1PNhelb— Get Italian Football News (@_GIFN) June 20, 2022
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