Вспомните всех участников первого чемпионата Украины по футболу? Квиз

Ровно 30 лет назад, 21 июня 1992 года, завершился первый в истории чемпионат Украины по футболу. Тогда команды были разбиты на две группы по 10 команд. Победители каждой из групп в очном противостоянии разыгрывали золотые медали первенства. Триумфатором соревнований стала симферопольская "Таврия", которая в финале обыграла киевское "Динамо" 1:0.

Сегодня мы предлагаем проверить, помните ли вы всех участников первого чемпионата Украины, пройдя наш тест. В качестве подсказок представлены группа, в которой выступала команда, и город, откуда клуб.