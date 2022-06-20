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Вспомните всех участников первого чемпионата Украины по футболу? Квиз
Юбилейной дате посвящается
Ровно 30 лет назад, 21 июня 1992 года, завершился первый в истории чемпионат Украины по футболу. Тогда команды были разбиты на две группы по 10 команд. Победители каждой из групп в очном противостоянии разыгрывали золотые медали первенства. Триумфатором соревнований стала симферопольская "Таврия", которая в финале обыграла киевское "Динамо" 1:0.
Сегодня мы предлагаем проверить, помните ли вы всех участников первого чемпионата Украины, пройдя наш тест. В качестве подсказок представлены группа, в которой выступала команда, и город, откуда клуб.
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