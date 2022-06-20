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Дулуб: Может, лучше сделать какой-то миксовый чемпионат Украина-Польша
Тренер "Львова" с нетерпением ждет нового чемпионата
Фото: ФК Львов
Главный тренер "Львова" Олег Дулуб высказался о старте нового сезона УПЛ.
— Через неделю после начала войны вы вынуждено отправились в Польшу. Где вы сейчас находитесь, чем занимаетесь?
— В Варшаве. Анализирую футбол. Занимаюсь самообразованием, книжки читаю, футбол смотрю. Готовлюсь к возвращению. Очень надеюсь, что все нормально будет.
— А где тем временем находится ФК "Львов"?
— Во Львове.
— Футболисты тренируются самостоятельно?
— Да, периодически созваниваемся с капитаном команды (Алексей Довгий, - прим.). Узнаем новости друг от друга.
— Когда планируете встретиться с командой?
— Как только будет ясность по чемпионату. И думаю, что вернусь во Львов и встречусь с командой. Я знаю, что 20-го августа начинается чемпионат, но где, в каком формате… Чтобы спланировать все, нужно знать все эти составляющие.
— Знаю, что на период войны выплаты зарплаты в клубе прекратили. Со стартом нового сезона не будет проблем с финансированием?
— Да вроде не должно быть. Нужно же понимать условия, в которых мы работаем. От этого никто не застрахован. Я за то чтобы проводить чемпионат в Украине, но есть одно "но": вероятность попадания снарядов в спортивные сооружения. Ожидать можно чего угодно. Поэтому, может и лучше сделать какой-то миксовый чемпионат Украина-Польша, - сказал Дулуб.
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