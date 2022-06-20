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Нуриев покинул Колос и нашел себе новый клуб в Азербайджане
Футболист определился с новой командой
Фото: sabahfc.az
Полузащитник "Колоса" Анатолий Нуриев определился с клубом, в котором продолжит карьеру.
26-летний футболист стал игроком азербайджанского "Сабаха". Детали трансфера не разглашаются, но согласно данным Transfermarkt, хавбек перешел в новую команду в качестве свободного агента.
"Я очень рад переходу в "Сабах". Здесь есть знакомые мне лица. Я верю, что скоро адаптируюсь к своей новой команде. Не могу дождаться начала тренировок в "Сабахе" и встречи с моими новыми товарищами по команде и тренерами. Надеюсь, что следующий сезон будет для нас успешным, и мы достигнем поставленной цели", - цитирует Нуриева пресс-служба клуба.
Напомним, Нуриев перебрался в "Колос" летом 2021-го года и успел отыграть 16 матчей, в которых забил 1 гол и оформил 1 ассист. Вторую половину сезона Анатолий провел в аренде в азербайджанском клубе "Сумгайыт".
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