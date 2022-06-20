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Нуриев покинул Колос и нашел себе новый клуб в Азербайджане

Премьер-лига
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Футболист определился с новой командой

Нуриев покинул Колос и нашел себе новый клуб в Азербайджане

Фото: sabahfc.az

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Полузащитник "Колоса" Анатолий Нуриев определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

26-летний футболист стал игроком азербайджанского "Сабаха". Детали трансфера не разглашаются, но согласно данным Transfermarkt, хавбек перешел в новую команду в качестве свободного агента.

"Я очень рад переходу в "Сабах". Здесь есть знакомые мне лица. Я верю, что скоро адаптируюсь к своей новой команде. Не могу дождаться начала тренировок в "Сабахе" и встречи с моими новыми товарищами по команде и тренерами. Надеюсь, что следующий сезон будет для нас успешным, и мы достигнем поставленной цели", - цитирует Нуриева пресс-служба клуба.

Напомним, Нуриев перебрался в "Колос" летом 2021-го года и успел отыграть 16 матчей, в которых забил 1 гол и оформил 1 ассист. Вторую половину сезона Анатолий провел в аренде в азербайджанском клубе "Сумгайыт".

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В статье: Колос (Ковалевка) Анатолий Нуриев Сабах (Баку)
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Источник:
sabahfc.az

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