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Хацкевич - в списке кандидатов на пост наставника польского клуба

Премьер-лига
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Менеджер может возобновить тренерскую карьеру в Польше

Хацкевич - в списке кандидатов на пост наставника польского клуба

Фото: shakhtar.com

Новина українською

Экс-наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич может возобновить тренерскую карьеру в Польше.

Как сообщает Interia Sport, "Гурник" из города Забжа занимается поисками нового менеджера после увольнения Яна Урбана на прошлой неделе. На данный момент команду тренирует Пьотр Герчак.

Впрочем, по информации источника, польский коллектив рассматривает три кандидатуры на эту должность. А именно - экс-тренера киевлян Александра Хацкевича, Михала Гашпарика и Бартоша Гауля. Что касается Хацкевича, то сам 48-летний белорус заинтересован в работе в Польше.

В течение своей карьеры белорусский специалист работал с минским "Динамо", возглавлял юношескую и национальную сборные Беларуси, "Витебск", киевское "Динамо" и "Ротор". Без работы тренер пребывает с марта прошлого года.

По итогам прошлого сезона "Гурник" занял 8-е место в Экстраклассе.

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В статье: Александр Хацкевич Гурник (Забже)
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Источник:
Interia Sport

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