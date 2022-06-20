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В Минае обнародовали планы команды на новый сезон УПЛ

Премьер-лига
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Минайцы начинают подготовку к чемпионату

В Минае обнародовали планы команды на новый сезон УПЛ

Фото: ФК Минай

Новина українською

В закарпатском "Минае" рассказали о планах команды на будущий сезон.

24 июня клуб стартует просмотр потенциальных новичков в первую команду, сообщает пресс-служба закарпатцев. 1 июля минайцы начнут подготовку к новому сезона-2022/23 под руководством Владимира Шарана.

Сбор пройдет на клубной базе в Минае. Утвержденный формат чемпионата и дата первого тура станут известны в ближайшее время.

Напомним, что по итогам прошлого сезона "Минай" занял в чемпионате 15-е предпоследнее место, набрав 10 очков в 18 матчах. Старт нового сезона УПЛ намечен на 20-тые числа августа.

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В статье: ФК Минай
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Источник:
ФК Минай

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