В Минае обнародовали планы команды на новый сезон УПЛ

В закарпатском "Минае" рассказали о планах команды на будущий сезон.

24 июня клуб стартует просмотр потенциальных новичков в первую команду, сообщает пресс-служба закарпатцев. 1 июля минайцы начнут подготовку к новому сезона-2022/23 под руководством Владимира Шарана.

Сбор пройдет на клубной базе в Минае. Утвержденный формат чемпионата и дата первого тура станут известны в ближайшее время.

Напомним, что по итогам прошлого сезона "Минай" занял в чемпионате 15-е предпоследнее место, набрав 10 очков в 18 матчах. Старт нового сезона УПЛ намечен на 20-тые числа августа.