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В Минае обнародовали планы команды на новый сезон УПЛ
Минайцы начинают подготовку к чемпионату
Фото: ФК Минай
В закарпатском "Минае" рассказали о планах команды на будущий сезон.
24 июня клуб стартует просмотр потенциальных новичков в первую команду, сообщает пресс-служба закарпатцев. 1 июля минайцы начнут подготовку к новому сезона-2022/23 под руководством Владимира Шарана.
Сбор пройдет на клубной базе в Минае. Утвержденный формат чемпионата и дата первого тура станут известны в ближайшее время.
Напомним, что по итогам прошлого сезона "Минай" занял в чемпионате 15-е предпоследнее место, набрав 10 очков в 18 матчах. Старт нового сезона УПЛ намечен на 20-тые числа августа.
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