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Нужно собрать команду. Черноморец может подписать экс-игрока Шахтера
У одесситов тяжелая кадровая ситуация
Фото: ФК Шахтер Донецк
"Черноморец" может подписать контракт с бывшим защитником "Шахтером" Богданом Бутко. Об этом сообщает Профутбол Digital.
Добавим, что одесситы рассматривали вариант с 31-летним украинцем еще в зимнее межсезонье, но отказались тогда из-за травмы футболиста.
Напомним, последний раз Бутко выходил на поле в мае 2021-го года, когда на правах аренды выступал за турецкий "Эрзурумспор". На его счету 10 матчей без результативных действий. В настоящее время экс-защитник сборной Украины находится в статусе свободного агента.
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