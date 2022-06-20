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Нужно собрать команду. Черноморец может подписать экс-игрока Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

У одесситов тяжелая кадровая ситуация

Нужно собрать команду. Черноморец может подписать экс-игрока Шахтера

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

"Черноморец" может подписать контракт с бывшим защитником "Шахтером" Богданом Бутко. Об этом сообщает Профутбол Digital.

Добавим, что одесситы рассматривали вариант с 31-летним украинцем еще в зимнее межсезонье, но отказались тогда из-за травмы футболиста.

Напомним, последний раз Бутко выходил на поле в мае 2021-го года, когда на правах аренды выступал за турецкий "Эрзурумспор". На его счету 10 матчей без результативных действий. В настоящее время экс-защитник сборной Украины находится в статусе свободного агента.

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В статье: Богдан Бутко Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса)
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Источник:
Профутбол Digital

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Комментарии (1)
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RicoRico (Кривой Рог)
20.06.2022 в 14:32
Як шкода що так пройшла його кар'єра. А в 2010-2012 роках був одним з найкращих крайніх захисників.
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